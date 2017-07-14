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14 июля Пятница

Уфа   °

В Башкирии инспекторы ГИБДД проводят очередной рейд

ОБЩЕСТВО

В Башкирии инспекторы ГИБДД проводят очередной рейд Фото: автор

В Башкирии инспекторы ГИБДД проводят очередной рейд Фото: автор

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция по Башкортостану продолжает работу по выявлению нарушений светопропускаемости автомобильных стекол. По информации ведомства, согласно требованиям ГОСТ, стекло считается безопасным для наземного транспорта, если светопропускание передних стекол составляет не менее 70%. Ограничение для задних стекол не установлено.

Отмечается, что яркое солнце в этом году мало радует жителей республики, но «любителей «закататься» меньше от этого не становится».

Теги: ГИБДД,ПДД,тонировка
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