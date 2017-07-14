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14 июля Пятница

Уфа   °

Уфимцев напугала раскачивающаяся на карнизе девушка - видео

ОБЩЕСТВО

Уфимцев напугала раскачивающаяся на карнизе девушка - видео Фото: очевидец | Видео: очевидец

Уфимцев напугала раскачивающаяся на карнизе девушка - видео Фото: очевидец | Видео: очевидец

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе, в микрорайоне Сипайлово вечером 13 июля девушка напугала горожан своим поступком. Очевидец снял на видео, как в доме по улице Гагарина на седьмом этаже прямо на оконном карнизе, свесив ноги, сидела молодая особа.

«Сидела, выпивала. Сильно покачивалась. Потом ещё и маленького мальчика к себе позвала. Обнимала его. Было видно только голову ребенка. Все перепугались, вызвали полицию», — рассказал агентству «Башинформ» автор видео.

Правовую оценку поступка девушки сделают правоохранительные органы, а вот общественное осуждение она уже получила.

Теги: общество,полиция,инцидент
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