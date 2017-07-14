Покупки в зарубежных интернет-магазинах предложено облагать НДС Фото: Известия/Михаил Терещенко Покупки в зарубежных интернет-магазинах предложено облагать НДС Фото: Известия/Михаил Терещенко

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах предлагается вместо таможенных пошлин облагать НДС. Из-за этого товары могут подорожать на 18%. Тем самым Федеральная антимонопольная служба намерена обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок. Об этом сообщают «Известия».

Ранее президент Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, «направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской Федерации с использованием сети интернет».

Ответственным за исполнение поручения была назначена ФАС. Основное предложение службы — это взимание налога на добавленную стоимость со всех ввозимых в страну посылок.

Нововведение должно принести в бюджет России около 100 млрд рублей ежегодно.