Покупки в зарубежных интернет-магазинах предложено облагать НДС Фото: Известия/Михаил Терещенко
Покупки в зарубежных интернет-магазинах предложено облагать НДС
Покупки в зарубежных интернет-магазинах предложено облагать НДС Фото: Известия/Михаил Терещенко
УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах предлагается вместо таможенных пошлин облагать НДС. Из-за этого товары могут подорожать на 18%. Тем самым Федеральная антимонопольная служба намерена обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок. Об этом сообщают «Известия».
Ранее президент Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, «направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской Федерации с использованием сети интернет».
Ответственным за исполнение поручения была назначена ФАС. Основное предложение службы — это взимание налога на добавленную стоимость со всех ввозимых в страну посылок.
Нововведение должно принести в бюджет России около 100 млрд рублей ежегодно.