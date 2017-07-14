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14 июля Пятница

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В Уфе на месяц перекроют улицу Магистральную

ОБЩЕСТВО

В Уфе на месяц перекроют улицу Магистральную Фото: Олег Яровиков

В Уфе на месяц перекроют улицу Магистральную Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 23 июля по 23 августа запланирована реконструкция тепловых сетей в Демском районе Уфы. По этой причине на месяц будет частично перекрыта проезжая часть улицы Магистральной — от пересечения с улицей М.Джалиля до переулка Киевский.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, на месте производства работ установят специальные ограждения, информационные щиты и знаки.

Как сообщало агентство «Башинформ», ранее мэрия Уфы сообщила о перекрытии улиц в центре и Черниковке.

Так, до 29 июля будет перекрыта четверть проезжей части улицы Кольцевой — с четной стороны, в районе дома №142. Здесь началась замена подземной тепловой сети. Движение транспорта в обе стороны улицы, в том числе троллейбусов, будет сохранено, подчеркнули в пресс-службе администрации Уфы.

Кроме того, с 14 до 25 августа для проведения капремонта тепловой сети будет закрыто движение на половине проезжей части ул. Гафури, между домом №11 и зданием Телецентра.

С 21 часа 14 июля до 21 часа 23 июля будет закрыто движение на половине проезжей части ул. Заки Валиди по четной стороне, между домом №1 по ул. З. Валиди и ул. Гафури.

С 1 по 14 августа закроют движение на половине проезжей части ул. Заки Валиди по нечетной стороне, между домом №1 по ул. З. Валиди и ул. Гафури.

Теги: ограничение движения,реконструкция тепловых сетей
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