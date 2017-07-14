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14 июля Пятница

Уфа   °

В Уфе школьница-велосипедистка попала под колеса «Инфинити»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе школьница-велосипедистка попала под колеса «Инфинити» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе школьница-велосипедистка попала под колеса «Инфинити» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе накануне днем 32-летний водитель ехал на «Инфинити FX» по улице Первомайской. При повороте на улицу Победы он сбил велосипедистку. 13-летняя школьница пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

По информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, девочка с травмой ноги обратилась в больницу. Ей оказана необходимая помощь.

Агентство «Башинформ» опубликовало карточки, где описаны правила поведения участников дорожного движения и даются полезные советы автолюбителям.

Теги: ДТП
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