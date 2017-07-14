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14 июля Пятница

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В Уфе из-за неработающего светофора произошло массовое ДТП

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе из-за неработающего светофора произошло массовое ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе из-за неработающего светофора произошло массовое ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером 13 июля произошла авария с участием трех машин. По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, 43-летняя женщина за рулем «Мерседеса» ехала по улице Кирова. Она врезалась в «Ладу Приору», следовавшую по улице Айской. От удара иномарку выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ниссан Кашкай».

В массовой дорожной аварии пострадала 26-летняя пассажирка «Ниссана». Пассажирам «Лады» — 18-летней и 21-летней девушкам медики оказали необходимую помощь.

По словам очевидцев, причиной аварий мог послужить неработающий светофор.

В ГИБДД напоминают, что по Правилам дорожного движения при неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым. В такой ситуации водители обязаны руководствоваться правилами проездов нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета.

Теги: ДТП
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