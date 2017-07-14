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14 июля Пятница

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В Уфе водитель извлек из-под машины с помощью домкрата сбитого им четырехлетнего мальчика

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе водитель извлек из-под машины с помощью домкрата сбитого им четырехлетнего мальчика Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе водитель извлек из-под машины с помощью домкрата сбитого им четырехлетнего мальчика Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В поселке Федоровка Калининского района Уфы утром 13 июля произошло ДТП с участием малолетнего ребенка. Сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Ляйсан Исламгалиева сообщила, что 52-летний водитель за рулем «Хонда CR-V» двигался задним ходом по улице Специалистов. Он не заметил ребенка и сбил его.

Четырехлетний мальчик оказался под иномаркой. Водитель с помощью домкрата смог достать малыша. Ребенка с различными травмами увезли в больницу. Медики оказали ему всю необходимую помощь и отправили с родственниками домой. Выяснилось, что мальчик находился в гостях у бабушки. Оставшись без присмотра, он вышел со двора частного дома и попал под колеса автомобиля.

Теги: ДТП
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