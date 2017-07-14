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В Башкирии названы самые популярные вакансии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter подвели итоги первого полугодия 2017 года и выяснили, что менеджер по продажам по-прежнему является самой популярной вакансией в Башкортостане.

«Эта профессия уже не первый год находится на пике популярности — 39% местных работодателей искали себе именно специалистов по продажам. На втором месте по востребованности — «Банки, инвестиции, лизинг» (18%). На третьем месте — «Производство» (11%)», — сообщила Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан.

По ее словам, суммарное предложение от работодателей в республике увеличилось за первые шесть месяцев текущего года на 17%. Сильно упало количество вакансий в тех сферах, в которых клиенты стали более разборчивы и требовательны к бизнесу — административный персонал (-37%), управление персоналом (-32%) и маркетинг (-28%).

Что касается предложения на рынке труда, то в топовой позиции оказались студенты и работники без опыта (15%), что значительно отличает Башкортостан от других регионов. На втором месте — сфера продаж (13%), на третьем — «Производство» (11%).

Как отмечают специалисты, сейчас в Башкортостане наблюдается умеренный уровень конкуренции: шесть человек на одну открытую позицию. Наибольший интерес у соискателей вызывает сфера «Госслужба» (34 кандидата на 1 вакансию), наименьший — «Консультирование» и «Страхование» (0,4 резюме на 1 вакансию).

Теги: занятость населения,вакансии
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