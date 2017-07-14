Вокалистка из Стерлитамака приглашена на мастер-класс известного продюсера Фото: телеканал БСТ Вокалистка из Стерлитамака приглашена на мастер-класс известного продюсера Фото: телеканал БСТ

УФА, 14 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Победительница промежуточного хит-парада конкурса «Уфимская волна» Виктория Иванова из Стерлитамака приглашена на мастер-класс от известного продюсера. Эту участницу народного голосования поддержали более 3,5 тысячи человек.

Путевку в летний вокальный лагерь Макса Дэвидсона в городе Орле Виктория получила в качестве приза от организаторов конкурса — радиостанции «Спутник ФМ» ГУП ТРК «Башкортостан». Начинающую певицу ожидают уроки вокального мастерства от популярных представителей шоу-бизнеса.

Известный продюсер, певец и директор летнего лагеря Molino Musical Макс Дэвидсон в этом году возглавил экспертную комиссию конкурса «Уфимская волна».

«Классный конкурс, мне очень понравилось. Желаю этому конкурсу быть впереди всех», — заявил он сразу после первых живых прослушиваний в рамках музыкального проекта.