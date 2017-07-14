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14 июля Пятница

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Жителя Башкирии, обвиняемого в изнасиловании дочери, нашли мертвым в СИЗО

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Жителя Башкирии, обвиняемого в изнасиловании дочери, нашли мертвым в СИЗО Фото: Андрей Старостин

Жителя Башкирии, обвиняемого в изнасиловании дочери, нашли мертвым в СИЗО Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана обвинялся в совершении особо тяжкого преступления — изнасиловании дочери. На время следствия 43-летнего мужчину поместили в одиночную камеру следственного изолятора Челябинской области (город Златоуст).

До суда дело не дошло. 12 июля подследственный был обнаружен мертвым.

В пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: СКР,изнасилование
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