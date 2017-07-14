Жителя Башкирии, обвиняемого в изнасиловании дочери, нашли мертвым в СИЗО Фото: Андрей Старостин Жителя Башкирии, обвиняемого в изнасиловании дочери, нашли мертвым в СИЗО Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана обвинялся в совершении особо тяжкого преступления — изнасиловании дочери. На время следствия 43-летнего мужчину поместили в одиночную камеру следственного изолятора Челябинской области (город Златоуст).

До суда дело не дошло. 12 июля подследственный был обнаружен мертвым.

В пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.