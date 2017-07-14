В Уфе 15 июля состоится ярмарка «Ягодное лукошко» Фото: Олег Яровиков В Уфе 15 июля состоится ярмарка «Ягодное лукошко» Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 15 июля пройдет ставшая уже традиционной ярмарка «Ягодное лукошко».

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, плодово-ягодную продукцию на ярмарке представят тепличные и крестьянско-фермерские хозяйства, плодопитомники. К участию в «Ягодном лукошке» приглашаются также жители республики, имеющие личные подсобные хозяйства.

Место и время проведения ярмарки — площадь перед Дворцом спорта, с 9 до 16 часов.