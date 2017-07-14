В Башкирии на озере Кандры-куль едва не погиб кайтсёрфер Фото: ru.wikipedia.org В Башкирии на озере Кандры-куль едва не погиб кайтсёрфер Фото: ru.wikipedia.org

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане едва не утонул уфимец, занимавшийся кайтсёрфингом на озере Кандры-куль. На поступивший вечером сигнал о чрезвычайной ситуации оперативно отреагировали инспектор ГИМС МЧС России по республике Александр Иванов и старший спасатель башкирского отделения Всероссийского общества спасания на водах (БРООСВОД) Марат Галин. Они доставили пострадавшего на берег и оказали необходимую помощь, сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель совета БРООСВОД Борис Махов напомнил, что в прошлом году на озере Кандры-куль было спасено семь человек. Общество в течение пяти лет организует спасательные посты на трех пляжах природного парка «Кандры-куль», выполняя госпрограмму по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в регионе.

Кайтсёрфинг — катание по волнам с использованием воздушного змея.