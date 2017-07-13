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13 июля Четверг

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В Башкирии Национальный симфонический оркестр посвятит открытие сезона 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского

КУЛЬТУРА

В Башкирии Национальный симфонический оркестр посвятит открытие сезона 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского Фото: с сайта Минкультуры РБ

В Башкирии Национальный симфонический оркестр посвятит открытие сезона 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского Фото: с сайта Минкультуры РБ

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан посвящает открытие нового 26-го концертного сезона 135-летию со дня рождения композитора Игоря Стравинского (1882-1971). «Законодатель музыкальных мод», «человек тысячи и одного стиля» − так называли его еще при жизни за необычайное разнообразие творчества.

В пресс-службе Министерства культуры РБ сообщили, 29 августа на сцене ГКЗ «Башкортостан» прозвучит Сюита из балета «Пульчинелла» в редакции 1949 года Стравинского. Известно, что музыку балета «Пульчинелла» композитор создал по предложению талантливого антрепренёра Сергея Дягилева, открывшего в Париже «Русские сезоны». Сюжет для балета был выработан коллективно – Сергеем Дягилевым, Игорем Стравинским и хореографом Леонидом Мясиным, который сам танцевал Пульчинеллу.

В литературной части НСО РБ отметили, концерт адресован широкой публике и реализуется в рамках года Стравинского в России.

Также в афише концерта-открытия заявлен Скрипичный концерт ля минор Александра Глазунова. Программу дополнят фрагменты из балета «Раймонда» Глазунова.

За пультом – художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Раушан Якупов. Начало в 19 часов.

Теги: НСО,открытие концертного сезона
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