В Уфе выберут лучшего каменщика Фото: Олег Яровиков В Уфе выберут лучшего каменщика Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе выберут лучшего каменщика. 14 июля состоится XI республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик строительного комплекса Башкортостана». Главная цель конкурса — повышение статуса и престижа отраслевых профессий в сфере строительства, проектирования, изыскания и промышленности строительных материалов, а также распространения передового опыта.

Мероприятие состоится в Кировском районе столицы, в жилом комплексе «Белая река», на объекте ГК «Госстрой».