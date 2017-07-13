На Учалинском ГОКе продолжается реконструкция станции нейтрализации Фото: пресс-служба УГОК





На Учалинском ГОКе продолжается реконструкция станции нейтрализации Фото: пресс-служба УГОК

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

На станции нейтрализации шахтных и подотвальных вод рудника «Узельгинский» АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершен первый этап технического перевооружения.

С целью приема на нейтрализацию большего объема шахтных и подотвальных вод и улучшения качества их очистки на станции был смонтирован дополнительный ершовый смеситель — приемная смесительная камера, в которой сточные воды, поступающие с Узельгинского подземного рудника и карьера «Объединенный», смешиваются со специально приготовленным известковым молочком, предназначенным для удаления тяжелых металлов. Процесс подачи известкового молочка в смесительную камеру теперь обеспечивает автоматизированная система управления.

«Раньше подачу известкового молочка регулировали вручную, — рассказывает инженер-технолог станции нейтрализации рудника «Узельгинский» Людмила Клюнник, — теперь эту работу делает компьютер: на трубопроводах подачи известкового молочка в ершовый смеситель установлены электроклапаны — дозаторы, которые позволяют автоматически поддерживать заданную величину рН при нейтрализации стоков. Контроль над процессом осуществляется в автоматическом режиме, что значительно облегчило труд персонала станции».

В реализацию первого этапа технического перевооружения вошло также введение в эксплуатацию специального оборудования, призванного поддерживать необходимую консистенцию известкового молочка перед его подачей в ершовый смеситель. В результате на дне чанов с известковым молочком перестали образовываться отложения, и в смесительную камеру оно теперь подается однородной усредненной плотности.

Чтобы увеличить время нейтрализации и отстаивания поступившей на станцию воды, место ее сброса в пруд-отстойник было перенесено на противоположный от водозаборной станции берег. Для этого был построен бетонный водоотводный лоток.

«По мере расширения подземных выработок рудников «Узельгинский» и «Озерный», а также карьера «Западно-Озерный» увеличивается и водоприток на станцию нейтрализации, — отметил начальник станции нейтрализации рудника «Узельгинский» Иван Немчинов, — поэтому и возникла необходимость в техперевооружении станции. В итоге нам удалось автоматизировать технологический процесс, увеличить производительность, стабилизировать качество нейтрализации воды. Сточные воды на выпуске в р. Узельга, конечно, и раньше соответствовали нормативам допустимых сбросов, но сейчас эти показатели стали еще лучше».

На первый этап техперевооружения станции нейтрализации рудника «Узельгинский» затрачено более 30 млн рублей. Ее производительность увеличилась с 560 до 800 м3/час.

Следующий этап — замена насосного оборудования водозаборной станции. По завершении реконструкции производительность станции нейтрализации достигнет 1200 м3/час.