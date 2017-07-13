На Учалинском ГОКе продолжается реконструкция станции нейтрализации

На Учалинском ГОКе продолжается реконструкция станции нейтрализацииФото: пресс-служба УГОК
На Учалинском ГОКе продолжается реконструкция станции нейтрализациина правах рекламы
На Учалинском ГОКе продолжается реконструкция станции нейтрализацииФото: пресс-служба УГОК
УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.
На станции нейтрализации шахтных и подотвальных вод рудника «Узельгинский» АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершен первый этап технического перевооружения.
С целью приема на нейтрализацию большего объема шахтных и подотвальных вод и улучшения качества их очистки на станции был смонтирован дополнительный ершовый смеситель — приемная смесительная камера, в которой сточные воды, поступающие с Узельгинского подземного рудника и карьера «Объединенный», смешиваются со специально приготовленным известковым молочком, предназначенным для удаления тяжелых металлов. Процесс подачи известкового молочка в смесительную камеру теперь обеспечивает автоматизированная система управления.
«Раньше подачу известкового молочка регулировали вручную, — рассказывает инженер-технолог станции нейтрализации рудника «Узельгинский» Людмила Клюнник, — теперь эту работу делает компьютер: на трубопроводах подачи известкового молочка в ершовый смеситель установлены электроклапаны — дозаторы, которые позволяют автоматически поддерживать заданную величину рН при нейтрализации стоков. Контроль над процессом осуществляется в автоматическом режиме, что значительно облегчило труд персонала станции».
В реализацию первого этапа технического перевооружения вошло также введение в эксплуатацию специального оборудования, призванного поддерживать необходимую консистенцию известкового молочка перед его подачей в ершовый смеситель. В результате на дне чанов с известковым молочком перестали образовываться отложения, и в смесительную камеру оно теперь подается однородной усредненной плотности.
Чтобы увеличить время нейтрализации и отстаивания поступившей на станцию воды, место ее сброса в пруд-отстойник было перенесено на противоположный от водозаборной станции берег. Для этого был построен бетонный водоотводный лоток.
«По мере расширения подземных выработок рудников «Узельгинский» и «Озерный», а также карьера «Западно-Озерный» увеличивается и водоприток на станцию нейтрализации, — отметил начальник станции нейтрализации рудника «Узельгинский» Иван Немчинов, — поэтому и возникла необходимость в техперевооружении станции. В итоге нам удалось автоматизировать технологический процесс, увеличить производительность, стабилизировать качество нейтрализации воды. Сточные воды на выпуске в р. Узельга, конечно, и раньше соответствовали нормативам допустимых сбросов, но сейчас эти показатели стали еще лучше».
На первый этап техперевооружения станции нейтрализации рудника «Узельгинский» затрачено более 30 млн рублей. Ее производительность увеличилась с 560 до 800 м3/час.
Следующий этап — замена насосного оборудования водозаборной станции. По завершении реконструкции производительность станции нейтрализации достигнет 1200 м3/час.