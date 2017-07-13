В Башкирии открыто движение на Р-240 через мосты в Стерлитамакском районе Фото: Упрдор «Приуралье» В Башкирии открыто движение на Р-240 через мосты в Стерлитамакском районе Фото: Упрдор «Приуралье»

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии открыто движение на оренбургской трассе через мосты в Стерлитамакском районе. На мосту через реку Терекля на 185-м километре трассы и мосту через Мекетвли на 195-м закончен капитальный ремонт. Сейчас длина сооружений составляет 39 и 47 метров соответственно.

«На период строительно-монтажных работ были построены объездные дороги. Строители полностью разобрали мостовые сооружения, установили буронабивные сваи и стойки опор, поставили новые балки пролетного строения, уложили асфальтобетон и поставили оцинкованные барьеры и перила», — сообщили в Упрдор «Приуралье».