Житель Башкирии с ножом напал на полицейского в поезде Фото: Андрей Старостин Житель Башкирии с ножом напал на полицейского в поезде Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Челябинской области суд вынес приговор жителю Башкортостана. Ему назначено наказание — три года лишения свободы условно по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По информации Уральского следственного управления на транспорте, ночью 25 декабря прошлого года мужчина ехал в вагоне пассажирского поезда сообщением «Уфа – Новый Уренгой». Он нарушал общественный порядок — распивал алкоголь и нецензурно ругался. Сотрудник транспортной полиции, находясь при исполнении, пытался пресечь противоправные действия пассажира. Тогда нетрезвый дебошир схватил перочинный нож и ударил им в лицо полицейского. Таким образом, он применил насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении стража порядка.

Следственные органы собрали достаточно доказательств, чтобы изобличить подсудимого в совершении инкриминируемого деяния.