Башкирские мастера конного спорта вернулись с победами из Казани Фото: автора Башкирские мастера конного спорта вернулись с победами из Казани Фото: автора

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Башкирские мастера конного спорта вернулись с победами из Казани. Группа наездников и жокеев из Уфы выступила на Казанском ипподроме. Им пришлось выдержать нелегкую конкуренцию в борьбе с местными спортсменами, которые всегда хорошо выступают на своем поле. В скачках на дистанции 1800 метров для скакунов чистокровной верховой породы трех лет и старше за приз в честь Дня воинской славы России отличилась Айгуль Идиятуллина. Выступая на рыжем жеребце Донжуане, она уверенно победила очень сильных соперников, среди которых были и мастера, показав резвость в 2 минуты 1,35 секунды. Кроме приза ей достался и первый денежный приз в размере 15 тысяч рублей.

В заезде, где разыгрывался приз имени Злынского конного завода на дистанции 2400 метров для кобыл 2013 года рождения, замечательно выступила представительница Уфы и Башкортостана молодая наездница Анастасия Секисова. Она привела гнедую кобылу Берзэ второй к финишу, опередив многих именитых спортсменов. Берзэ прошла дистанцию за 3 минуты 20,8 секунды, отстав от победителя всего на 1,4 секунды.

Башкирские наездники поборолись и за главные летние призы для рысаков орловской породы. В розыгрыше приза Пиона для орловских рысаков старшего возраста, который проходил в двух гитах на классической дистанции, участвовали сразу четверо башкирских наездников. В первом гите серый жеребец Барышник с Александром Машинцом пришел на втором месте (2 минуты 6,2 секунды), четвертое место занял рыжий жеребец Живой Порыв с Лизой Матусевич (2 минуты 8 секунд ровно). Во втором гите они поменялись местами. Живой Порыв был вторым с результатом в 2 минуты 5,2 секунды, а Барышник пришел четвертым, показав резвость в 2 минуты 6,7 секунды. По результатам двух гитов Живому Порыву досталось второе место, четвертое призовое место занял Барышник.

Свое высокое мастерство показал мастер-наездник Виталий Секисов. Блестяще выступив на гнедом жеребце Крылатом в обоих гитах (второе и первое места), он стал обладателем престижного приза Барса для орловских рысаков-четырехлеток. Во втором гите он смог заметно улучшить время, показанное в первом гите (2 минуты 7,4 секунды) и заслуженно победил. Рыжий жеребец Кураж (наездник Александр Машинец) и серый жеребец Заказ (Лиза Матусевич) заняли четвертое и шестое места, соответственно.