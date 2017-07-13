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13 июля Четверг

Уфа   °

Инициативы из Башкирии нашли отражение в новом законопроекте об НКО

ПОЛИТИКА

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Государственную Думу внесен законопроект по изменению федерального закона «О некоммерческих организациях». Согласно ему, социально ориентированная некоммерческая организация может быть признана исполнителем общественно полезных услуг не только федеральным уполномоченным органом, но и территориальными органами, а оценка качества оказываемых услуг такой НКО осуществляется федеральными и региональными органами исполнительной власти. Соавтором данной инициативы выступил депутат от Башкортостана Рамзил Ишсарин.

Законопроект разработан по итогам Второго форума социальных инноваций регионов, в рамках которого молодежь из Башкортостана, представители общественных объединений, предложили спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко ряд инициатив, направленных на совершенствование законодательства об НКО. В частности, было предложено предоставить субъектам государства право выдавать заключения НКО о наделении их статусом исполнителя общественно полезных услуг.

Статус исполнителя общественно полезных услуг наделяет НКО определенными преимуществами. Например, в случае принятия органами государственной власти или местного самоуправления решения об оказании некоммерческим организациям — исполнителям общественно полезных услуг финансовой и имущественной помощи, она должна предоставляться сроком не менее чем на два года. Предусматривается также информационная поддержка.

«Некоммерческий сектор играет важную роль в жизни общества, разумеется, нужно всячески помогать, поддерживать НКО. Появление возможности получить статус исполнителя общественно полезных услуг — важный шаг, однако процесс получения этого статуса идет невысокими темпами. Внесенный в Госдуму законопроект позволит ускорить процесс, так как органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации получат более широкий спектр возможностей, — пояснил Рамзил Ишсарин. — Отмечу, что данная тема поднималась также в ходе выездного круглого стола, проводимого в Уфе в мае текущего года совместно с Общественной палатой республики, комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Позитивно, что инициативы нашей республики учтены. Уверен, что парламент поддержит данный законопроект, мы, депутаты, неоднократно говорили о его необходимости».

Теги: депутаты Госдумы,НКО
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