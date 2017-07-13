В Янаульском районе четыре партии выдвинули кандидатов в депутаты

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Янаульском районе выдвинуты девять кандидатов в депутаты Советов сельских поселений. В их числе два самовыдвиженца, по два представителя предложили состав региональных отделений партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия». Одного кандидата выдвинула партия «Патриоты России». Двое кандидатов, выдвинутых путем самовыдвижения, уже зарегистрированы, пояснили в территориальной избирательной комиссии района.

В единый день голосования в муниципалитете предстоит избрать депутата Совета сельского поселения Воядинский сельсовет и депутата Совета сельского поселения Кармановский сельсовет.

Избирательная кампания уже стартовала. Предстоящие выборы проводятся по одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе относительного большинства. Это означает, что избиратель голосует за конкретного кандидата, а не за выдвинутый партией список кандидатов. При этом избранным считается кандидат, получивший наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей.

Сейчас проходит этап выдвижения и регистрации кандидатов. Выдвижение кандидатов проходит в порядке самовыдвижения, путем выдвижения политическими партиями (их региональными отделениями), а также общественными организациями. Теперь в соответствии с законом, по сведениям о каждом кандидате проводятся проверочные мероприятия. Продолжается период сдачи документов на регистрацию, который продлится до 24.00 14 июля 2017 года.

У комиссии на проверку представленных документов и на принятие решения есть десять дней с момента подачи кандидатом документов. По мнению кандидатов в депутаты, эта «щепетильная процедура» неслучайна. Сделано всё, чтобы избиратели видели деятельность кандидата, чтобы документы были в порядке, и всё было прозрачно.