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13 июля Четверг

Уфа   °

Жители Башкирии стали акционерами первого башкирского краудфандингового музыкального проекта

КУЛЬТУРА

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители Башкортостана стали акционерами первого башкирского краудфандингового музыкального проекта. Сбор средств осуществлялся на запись нового альбома рок-группы «Бурелар».

Группа, образованная в 2004 году в Уфе, стала коллективом, вернувшим к жизни башкироязычный рок. В своем творчестве «Бурелар» сочетают элементы народной музыки с современной альтернативной рок-культурой. Группа много выступала с концертами по республике, в Москве, Челябинске, участвовала в международных фестивалях. Клипы группы находятся в ротации международного музыкального телеканала Turkish Music Box. Музыка вошла в саундтреки к фильму «Моя звезда» киностудии «Башкортостан» и спектаклю «Артур+Нэнси» Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури. Группа также прославилась в башкирском сегменте интернета панк-версией песни композитора Рима Хасанова «Аклима».

На сегодняшний день за плечами коллектива — дебютный альбом, для записи второго альбома музыканты решили прибегнуть к помощи своих слушателей. На крупнейшей в России краудфандинговой платформе Planeta.ru более чем за два месяца удалось собрать 139 400 рублей, для реализации проекта требуется 200 тысяч. Записать новый альбом группа планирует в лучших студиях Москвы, а презентовать готовую работу большим электрическим концертом в октябре-ноябре этого года.

Кроме выражения словесной благодарности от группы, акционеры краудфандингового проекта первыми получат цифровую версию альбома. Также среди бонусов есть подарочное CD-издание и билеты на концерты.

Теги: краудфандинг,Бурелар
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