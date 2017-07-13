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13 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии женщина пыталась взять на патронатное воспитание собственного ребенка

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Башкирии женщина пыталась взять на патронатное воспитание собственного ребенка

Фото: Книжная палата РБ

В Башкирии женщина пыталась взять на патронатное воспитание собственного ребенка

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии женщина пыталась взять на патронатное воспитание своего ребенка. О причинах такого поступка и спекуляции на детях рассказала газета «Красная Башкирия» в августе 1928 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

«Беспризорность — это язва, бич, с которым ведет борьбу вся общественность путем устройства детдомов, мастерских, частного патронажа, затрачивая на это колоссальные средства», — констатировали в газете. Однако все эти меры относились к более «взрослой» группе беспризорных. В стране и Башреспублике имелась и вторая категория беспризорных — подкидыши в возрасте от одного дня до трех лет.

«Подбрасывают, когда попало и куда попало, не считаясь с тем, будет ли жив ребенок, пока его кто-либо заметит», — говорится в публикации. Издание напоминает, что подбрасывающие детей лица совершают уголовное преступление, и рассказывает о предстоящем судебном процессе по такому делу. Уфимский народный суд рассматривал дело гражданки Ивановой, которая «вместе с родственницей Барышевой, вдохновительницей преступления, разыграла комедию подбрасывания ребенка».

В июле 1928 года в милицию обратилась гражданка Барышева и заявила, что на базаре незнакомка попросила ее подержать своего ребенка и пропала. Был составлен протокол, с которым Барышева в сопровождении Ивановой явилась в дом грудника, чтобы сдать подкинутого ребенка. Перед этим она узнала в Башнаркомздраве о сумме денег, причитающихся при патронировании.

«На другой день в дом грудника является Иванова и просит принять ее кормилицей к вчерашнему ребенку. Это показалось подозрительным, и Иванова была отправлена в 1-е отделение милиции», — приводит газета хронологию инцидента.

Как выяснилось, младенец вовсе не подкидыш, а родной ребенок Ивановой. Сдав малыша в дом грудника, женщина намеревалась потом взять его обратно на частное патронирование, с целью получить за это от Башнаркомздрава 12-15 рублей.

В издании считают, что «Иванова и Барышева шантажировали БНКЗ и тем самым спекульнули бы на ребенке», поэтому должны быть наказаны «по всей строгости наших законов».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ,архив печати,патронатное воспитание,дети,преступление,УК,суд
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