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13 июля Четверг

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В Башкирии 99% регистраций недвижимости производятся в МФЦ

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии 99% регистраций недвижимости производятся в МФЦ при плане в 70%, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Это соответствует целевой модели упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. Сейчас каждое окно республиканских МФЦ принимает в среднем 2,22 заявления в день при целевом значении 1,9.

Средний фактический срок процедуры составляет шесть дней при целевом значении семь и девять дней. Заявитель может уложиться в два дня, если самостоятельно подаст документы через портал Росреестра или обратится в Центры консультирования по сдаче документов на госрегистрацию в электронном виде.

В целевой модели одним из показателей предусмотрено, что доля отказов в госрегистрации должна составлять не более 1,2% от общего количества поданных заявлений. На данный момент доля отказов в республиканских подразделениях Росреестра составляет менее 1%.

«Достижение этого показателя напрямую зависит от качества предоставляемых гражданами и юридическими лицами документов, поэтому специалисты проводят обучающие семинары с сотрудниками МФЦ и мастер-классы для профессиональных участников рынка недвижимости», — отметили в башкирском управлении ведомства.

Теги: росреестр,регистрация,мфц,целевые модели
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