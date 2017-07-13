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13 июля Четверг

Уфа   °

Уфимец гарантирует вознаграждение за информацию об угнанном «участнике» соревнований по дрифту

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфимец гарантирует вознаграждение за информацию об угнанном «участнике» соревнований по дрифту

Фото: группа «БашДТП»/ Илья Калашников

Уфимец гарантирует вознаграждение за информацию об угнанном «участнике» соревнований по дрифту

Фото: группа «БашДТП»/ Илья Калашников

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе, в микрорайоне Молодежный, 13 июля, ориентировочно, с 01.00 до 07.00 с улицы Николая Дмитриева был угнан ВАЗ-2106. Хозяин машины рассказал агентству «Башинформ», что 23-летний автомобиль является постоянным участником соревнований по дрифту.

«Если машина будет в том же состоянии, в каком ее угнали, гарантирую вознаграждение в пять-десять тысяч рублей, — сообщил водитель. — Машина на ходу, полностью в рабочем состоянии. Только что ее собрали для ближайшей выставки. В ней много тюнинга для дрифта».

Уфимец в группе «БашДТП» «ВКонтакте» опубликовал фотографии ВАЗ и описал приметы машины: на капоте и задних крыльях наклейки Castrol, на капоте и дверях цифры «32», широкая передняя колея и отрицательный развал.

Граждане, обладающие информацией о местонахождении этого автомобиля, могут позвонить по телефонам: 8-917-404-81-81 или 102.

Теги: угон
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