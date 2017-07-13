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13 июля Четверг

Уфа   °

Сенатор от Башкортостана укрепляет российско-корейское межпарламентское сотрудничество

ПОЛИТИКА

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сенатор от Башкортостана, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом Республики Корея Рафаил Зинуров провел встречу с делегацией Национального собрания Республики Корея во главе с депутатом Ким Гю Хваном. В ходе беседы обсуждались основные направления российско-корейского межпарламентского сотрудничества, взаимодействия регионов России и провинций Кореи.

Как отметил Рафаил Зинуров, у стран сложились традиционно дружественные отношения. «В рамках второго совещания спикеров парламентов стран Евразии, прошедшего в Южной Корее в июне, российская делегация встретилась с представителями корейской стороны. Такие мероприятия позитивно влияют на развитие двустороннего взаимодействия», — сказал сенатор.

В свою очередь, Ким Гю Хван поблагодарил сенатора за подаренную скульптуру национального героя Республики Корея, выдающегося корейского флотоводца Ли Сун Сина, которую Рафаил Зинуров вручил от имени российской делегации председателю Национального Собрания Республики Корея Чон Се Гюну. Рафаил Зинуров является автором этой работы, а также многих других, в том числе скульптурных портретов национальных героев разных стран.

Члены делегации Республики Корея предложили российским коллегам принять участие в Конференции парламентариев Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам охраны окружающей среды и развития в 2018 году, а также в дальнейшем рассмотреть возможность провести мероприятие в России. В связи с этим была подчеркнута особая значимость проведения в России Года экологии. По словам Рафаила Зинурова, Россия уделяет серьезное внимание защите окружающей среды от негативного воздействия. Сенатор отметил особую важность взаимодействия российских и корейских парламентариев по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого развития. Вопросы экологии необходимо решать совместными усилиями, добавил парламентарий.

Теги: Совет Федерации,межпарламентское сотрудничество
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