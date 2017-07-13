В Башкирии около половины жителей готовы лично участвовать в благоустройстве двора Фото: Андрей Старостин В Башкирии около половины жителей готовы лично участвовать в благоустройстве двора Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане около половины опрошенных жителей готовы лично участвовать в благоустройстве двора. В рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» жители половины муниципалитетов-участников выбрали личное трудовое участие. В республике программа реализуется в 23 муниципальных образованиях, сообщили в региональном отделении партии.

Проект «Городская среда» стартовал в текущем году по всей России. Он предусматривает финансирование ремонта дворов и территорий общего пользования. Башкортостану из федерального бюджета на эти цели выделено более 856 млн рублей, еще свыше 175 млн направлено из республиканского бюджета. Обязательным условием участия в проекте является вклад самих жителей. На сходах граждан в ходе обсуждения люди сами выбрали форму поддержки — софинансирование или трудовое участие. Жители 10 из 23 муниципалитетов решили вложить в благоустройство своих дворов личные силы.

«На сегодняшний день проведены все сходы граждан, в ряде городов завершены тендерные процедуры и начаты ремонтные работы. Повсеместно реализация во дворах стартует в конце июля. Но уже сейчас мы отмечаем большой интерес жителей к проекту. Люди видят, что для их комфорта ведется реальная работа», — сказал координатор проекта в республике Ирек Нигматуллин.

Всего в России в рамках «Городской среды» 47% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. Об этом рассказал федеральный координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев в ходе заседания Президиума Генерального совета партии. Речь идет об оборудовании зон отдыха детскими площадками, воркаутами, территориями для выгула собак и парковочными местами.

По словам Александра Васильева, более 80% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. Еще в 15 регионах от 40 до 80% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. В 13 регионах — от 20 до 40% и в 12 регионах — менее 20%.

В Башкортостане жители определились с дополнительным перечнем работ. Так, в 166 дворах решили оборудовать автомобильные парковки, в 123 — детские и спортивные площадки, а 215 дворов получат обустроенные тротуары и пешеходные дорожки.