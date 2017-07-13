Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.62 ↓

EUR 69.44 ↓

13 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии около половины жителей готовы лично участвовать в благоустройстве двора

ОБЩЕСТВО

В Башкирии около половины жителей готовы лично участвовать в благоустройстве двора Фото: Андрей Старостин

В Башкирии около половины жителей готовы лично участвовать в благоустройстве двора Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане около половины опрошенных жителей готовы лично участвовать в благоустройстве двора. В рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» жители половины муниципалитетов-участников выбрали личное трудовое участие. В республике программа реализуется в 23 муниципальных образованиях, сообщили в региональном отделении партии.

Проект «Городская среда» стартовал в текущем году по всей России. Он предусматривает финансирование ремонта дворов и территорий общего пользования. Башкортостану из федерального бюджета на эти цели выделено более 856 млн рублей, еще свыше 175 млн направлено из республиканского бюджета. Обязательным условием участия в проекте является вклад самих жителей. На сходах граждан в ходе обсуждения люди сами выбрали форму поддержки — софинансирование или трудовое участие. Жители 10 из 23 муниципалитетов решили вложить в благоустройство своих дворов личные силы.

«На сегодняшний день проведены все сходы граждан, в ряде городов завершены тендерные процедуры и начаты ремонтные работы. Повсеместно реализация во дворах стартует в конце июля. Но уже сейчас мы отмечаем большой интерес жителей к проекту. Люди видят, что для их комфорта ведется реальная работа», — сказал координатор проекта в республике Ирек Нигматуллин.

Всего в России в рамках «Городской среды» 47% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. Об этом рассказал федеральный координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев в ходе заседания Президиума Генерального совета партии. Речь идет об оборудовании зон отдыха детскими площадками, воркаутами, территориями для выгула собак и парковочными местами.

По словам Александра Васильева, более 80% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. Еще в 15 регионах от 40 до 80% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. В 13 регионах — от 20 до 40% и в 12 регионах — менее 20%.

В Башкортостане жители определились с дополнительным перечнем работ. Так, в 166 дворах решили оборудовать автомобильные парковки, в 123 — детские и спортивные площадки, а 215 дворов получат обустроенные тротуары и пешеходные дорожки.

Теги: партпроекты,Единая Россия
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть