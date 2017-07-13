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13 июля Четверг

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17 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц - УФНС

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

17 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц, напомнили в УФНС по РБ. Такой налог должны уплатить граждане, получившие в 2016 году доходы от продажи квартир, машин, иного имущества, бывшего в собственности менее минимального срока владения, также от сдачи имущества в аренду. На 1 июня в инспекции республики поступило 46 тысяч деклараций. По ним удержан налог на общую сумму 566 млн рублей (больше показателя прошлого года на 10,8%), в среднем 12,3 тысячи рублей с декларации.

«Оплатить НДФЛ можно на сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика и с помощью электронного сервиса «Заплати налоги». Платежный документ с необходимыми реквизитами в данном сервисе формируется автоматически, сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, налогоплательщик указывает самостоятельно», — сообщили в башкирском управлении ведомства.

Теги: налоги,НДФЛ,УФНС
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