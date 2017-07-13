В Башкирии осуждены члены запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат» Фото: Олег Яровиков В Башкирии осуждены члены запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат» Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Чекмагушевский межрайонный суд по материалам УФСБ России по Башкортостану осудил пятерых членов экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Деятельность религиозного объединения запрещена по решению Верховного суда России в 2009 году. 59-летнему «таблиговцу» назначено наказание в виде четырех лет семи месяцев лишения свободы в колонии общего режима. 46-летнему и 43-летнему — по два года семь месяцев в колонии-поселении. 54-летнему — два года и пять месяцев в колонии-поселении. 39-летнему члену экстремистской ячейки — два года лишения свободы условно. Решение суда в законную силу не вступило. Стороны могут обжаловать приговор.

Фигуранты, зная о запрете в РФ деятельности «Таблиги Джамаат», вступили в ее ряды, создали ячейку на территории Дюртюлинского, Чекмагушевского и Уфимского районов. Задачами «таблиговцев» были скрытная пропаганда идеологии исламского экстремизма, вовлечение новых членов с помощью психологической обработки. Глобальная цель — установление мирового господства и создание на базе регионов с традиционно мусульманским населением единого исламского государства «Всемирный халифат», сообщили в пресс-службе УФСБ России по РБ.

Экстремисты соблюдали повышенные меры конспирации, проводя свои собрания, придерживались строгой внутренней дисциплины и иерархии. Встречи с зарубежными кураторами проводили за границей — в Пакистане, Бангладеш и Индии.

У осужденных изъяли экстремистскую литературу и агитационные материалы, используемые «Таблиги Джамаат» для вербовки новых участников.

Ранее члены этого религиозного объединения в Башкортостане к уголовной ответственности не привлекались.