В Уфе полиция проверяет факт раздачи подростками листовок с приглашением в салон эротического массажа Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» В Уфе полиция проверяет факт раздачи подростками листовок с приглашением в салон эротического массажа Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе полиция проводит проверку по факту привлечения подростков к раздаче рекламного материала для лиц старше 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

На телеканале ГТРК «Башкортостан» в эфир вышел сюжет о подростках, которые в районе остановки «Спортивная» раздавали листовки с приглашением посетить салон эротического массажа. В рекламном буклете присутствовали телефон, адрес и изображения якобы массажисток. Несовершеннолетние раздавали карточки добровольно, им за это обещали зарплату.

«В настоящее время по данному факту назначена проверка. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.