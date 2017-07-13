Башкирский фильм «Из Уфы с любовью» выходит во всероссийский прокат

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Комедию башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» скоро можно будет увидеть в кинотеатрах страны. Лента готовится к прокату по кинотеатрам России с 3 августа.

В прокате по Уфе фильм обошел многие блокбастеры и занял первое место по просмотрам. Лента была положительно воспринята в рамках специальной программы Московского международного кинофестиваля.

«На это есть две причины: во-первых, зритель давно ждал такого хорошего и веселого кино. Во-вторых, фильм сделан качественно. Игра актеров, операторская работа, режиссура и самое главное, история — всё на уровне. Зритель это увидит!», — прокомментировали проект на Свердловской киностудии, которая поддержала российский прокат фильма.

«Хорошо, когда в России делают что-то вот с таким уровнем качества и любви. Любовь очень сильно, кстати, чувствуется», — сказал основатель канала «This is Хорошо» и партнерской сети Vlog.pro на YouTube Виталий Голованов.

«Хороший «цветокор», неплохая операторская работа, отличные музыкальные композиции. Хорошие комедии, снятые в России, даже не на вес золота, а на вес платины», — отметил главный редактор издательства комиксов «Рамона», блогер Руслан Хубиев.