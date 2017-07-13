Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.62 ↓

EUR 69.44 ↓

13 июля Четверг

Уфа   °

Башкирский фильм «Из Уфы с любовью» выходит во всероссийский прокат

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Комедию башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» скоро можно будет увидеть в кинотеатрах страны. Лента готовится к прокату по кинотеатрам России с 3 августа.

В прокате по Уфе фильм обошел многие блокбастеры и занял первое место по просмотрам. Лента была положительно воспринята в рамках специальной программы Московского международного кинофестиваля.

«На это есть две причины: во-первых, зритель давно ждал такого хорошего и веселого кино. Во-вторых, фильм сделан качественно. Игра актеров, операторская работа, режиссура и самое главное, история — всё на уровне. Зритель это увидит!», — прокомментировали проект на Свердловской киностудии, которая поддержала российский прокат фильма.

«Хорошо, когда в России делают что-то вот с таким уровнем качества и любви. Любовь очень сильно, кстати, чувствуется», — сказал основатель канала «This is Хорошо» и партнерской сети Vlog.pro на YouTube Виталий Голованов.

«Хороший «цветокор», неплохая операторская работа, отличные музыкальные композиции. Хорошие комедии, снятые в России, даже не на вес золота, а на вес платины», — отметил главный редактор издательства комиксов «Рамона», блогер Руслан Хубиев.

Теги: кино,Айнур Аскаров
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть