В Уфе закрыт фонтан перед Конгресс-холлом Фото: Администрация г. Уфы В Уфе закрыт фонтан перед Конгресс-холлом Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 13 июля для проведения планового техобслуживания закрыт один из самых крупных фонтанов Уфы, расположенный на площади имени Салавата Юлаева. Срок окончания работ пока неизвестен.

Как отметили в пресс-службе столичной администрации, фонтаны Уфы — уникальные украшения города, предметы гордости его жителей, места запоминающихся прогулок, встреч и событий. А парки и скверы, в которых они располагаются, придают современному мегаполису ощущение уюта и комфорта.

За состоянием этих объектов круглый год следят работники коммунальных служб города: содержат в порядке инженерные коммуникации, проводят очистку и необходимый ремонт чаш.

Площадь имени Салавата Юлаева — одно из излюбленных мест уфимцев и гостей столицы. Большинство официальных делегаций и гостей города именно здесь начинают знакомство со столицей Башкортостана. Центральным местом площади и визитной карточкой Уфы является фонтан, сложенный в виде национального символа — цветка курая.