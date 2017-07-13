Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.62 ↓

EUR 69.44 ↓

13 июля Четверг

Уфа   °

В Уфе закрыт фонтан перед Конгресс-холлом

ОБЩЕСТВО

В Уфе закрыт фонтан перед Конгресс-холлом Фото: Администрация г. Уфы

В Уфе закрыт фонтан перед Конгресс-холлом Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 13 июля для проведения планового техобслуживания закрыт один из самых крупных фонтанов Уфы, расположенный на площади имени Салавата Юлаева. Срок окончания работ пока неизвестен.

Как отметили в пресс-службе столичной администрации, фонтаны Уфы — уникальные украшения города, предметы гордости его жителей, места запоминающихся прогулок, встреч и событий. А парки и скверы, в которых они располагаются, придают современному мегаполису ощущение уюта и комфорта.

За состоянием этих объектов круглый год следят работники коммунальных служб города: содержат в порядке инженерные коммуникации, проводят очистку и необходимый ремонт чаш.

Площадь имени Салавата Юлаева — одно из излюбленных мест уфимцев и гостей столицы. Большинство официальных делегаций и гостей города именно здесь начинают знакомство со столицей Башкортостана. Центральным местом площади и визитной карточкой Уфы является фонтан, сложенный в виде национального символа — цветка курая.

Теги: фонтаны
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть