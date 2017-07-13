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13 июля Четверг

Уфа   °

ФК «Уфа» отдал Андрея Батютина в аренду в Питер

СПОРТ

ФК «Уфа» отдал Андрея Батютина в аренду в Питер Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Уфа» отдал Андрея Батютина в аренду в Питер Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Футбольное «Динамо-СПб» подписало соглашение с «Уфой» об аренде 22-летнего полузащитника Андрея Батютина. Согласно условиям договора, нынешний сезон игрок проведет в составе команды из Питера.

Батютин начал минувший сезон в «Уфе», а затем сыграл в питерском «Зените-2» (14 матчей, один гол).

Теги: футбол,РФПЛ - ФНЛ
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