ФК «Уфа» отдал Андрея Батютина в аренду в Питер Фото: Дмитрий Слезин
ФК «Уфа» отдал Андрея Батютина в аренду в Питер
ФК «Уфа» отдал Андрея Батютина в аренду в Питер Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Футбольное «Динамо-СПб» подписало соглашение с «Уфой» об аренде 22-летнего полузащитника Андрея Батютина. Согласно условиям договора, нынешний сезон игрок проведет в составе команды из Питера.
Батютин начал минувший сезон в «Уфе», а затем сыграл в питерском «Зените-2» (14 матчей, один гол).