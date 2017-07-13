Уфа представлена на Международной ассамблее столиц и крупных городов СНГ в Астане Фото: администрация Уфы Уфа представлена на Международной ассамблее столиц и крупных городов СНГ в Астане Фото: администрация Уфы

УФА, 13 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уфимская делегация находится с официальным визитом в городе Астане (Казахстан). Ее возглавляет глава столичной администрации Ирек Ялалов.

Сегодня в рамках Всемирной выставки Expo-2017 «Энергия будущего» там состоялось открытие XXV сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ).

В юбилейной сессии принимают участие аким города Астаны Асет Исекешев, руководители городов Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Литвы, России, а также представители международных, научных и экспертных организаций, сообщили в уфимской мэрии.

Представители башкирской столицы рассказали участникам совещания о реализации в электросетевом хозяйстве Уфы концепции «Умные сети», работе столичного Центра общественной безопасности, народной дружины «Правопорядок». В частности, поделились опытом внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Основа комплекса — современные IP-видеокамеры, которые позволяют различать лица, номера автомобилей. Видеокамеры установлены в местах массового пребывания граждан, скверах и парках, на перекрестках улиц и дорог, в подземных пешеходных переходах. Созданная подсистема хранения данных позволяет хранить информацию в течение 30 суток. Информация с видеокамер в режиме реального времени поступает в муниципалитет, Службу спасения, ситуационные центры управления Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Управление МВД по Уфе и все отделы полиции города.

Международная ассамблея столиц и крупных городов является одной из самых авторитетных площадок, где руководители мегаполисов могут встретиться и обсудить все интересующие вопросы, поделиться практическими знаниями и накопленным опытом по решению вопросов развития городов.