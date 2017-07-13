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13 июля Четверг

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В Минсельхозе Башкирии сообщили, стоит ли ждать повышения цен на сахар

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Минсельхозе Башкирии сообщили, стоит ли ждать повышения цен на сахар Фото: автор

В Минсельхозе Башкирии сообщили, стоит ли ждать повышения цен на сахар Фото: автор

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Повышения цен на сахар в Башкортостане не ожидается, заявили в Министерстве сельского хозяйства республики.

С учетом дождливой погоды в регионе прогнозируется достаточно большой урожай сахарной свеклы. Однако сахаристость при этом будет ниже, чем в прошлом году. То есть количество сахара в корнеплоде в текущем году будет меньше, поскольку влаги больше, а солнечных дней — меньше.

«Количество произведенного сахара ожидаем на уровне 2016 года. Мы обеспечены сахаром на 100 процентов. Роста цен на него, скорее всего, не будет, потому что идет всероссийское перепроизводство сахара. Недаром в этом году достаточно много сахара крупные холдинги экспортировали в страны СНГ», — подчеркнул министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Теги: сельское хозяйство,сахар
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