В Минсельхозе Башкирии сообщили, стоит ли ждать повышения цен на сахар Фото: автор В Минсельхозе Башкирии сообщили, стоит ли ждать повышения цен на сахар Фото: автор

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Повышения цен на сахар в Башкортостане не ожидается, заявили в Министерстве сельского хозяйства республики.

С учетом дождливой погоды в регионе прогнозируется достаточно большой урожай сахарной свеклы. Однако сахаристость при этом будет ниже, чем в прошлом году. То есть количество сахара в корнеплоде в текущем году будет меньше, поскольку влаги больше, а солнечных дней — меньше.

«Количество произведенного сахара ожидаем на уровне 2016 года. Мы обеспечены сахаром на 100 процентов. Роста цен на него, скорее всего, не будет, потому что идет всероссийское перепроизводство сахара. Недаром в этом году достаточно много сахара крупные холдинги экспортировали в страны СНГ», — подчеркнул министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.