В Башкирии с начала года выявлено 378 несанкционированных свалок Фото: Олег Яровиков В Башкирии с начала года выявлено 378 несанкционированных свалок Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане с начала года выявлено 378 несанкционированных мест размещения отходов. В основном это свалки возле дачных участков, коттеджных поселков, в лесопосадках, сообщили в Минэкологии республики. Более половины незаконных свалок в настоящее время ликвидировано.

Также инспекторы нашли нарушения на объектах, образующих отходы 1-2 классов опасности. Здесь выявлено 123 нарушения. Сумма штрафов, наложенных по этой статье, составила более 400 тысяч рублей.