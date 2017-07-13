Жительница Челябинской области хочет отсудить 3 млн рублей компенсации за подмену дочери Фото: автор Жительница Челябинской области хочет отсудить 3 млн рублей компенсации за подмену дочери Фото: автор

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В роддоме Челябинска 30 лет назад двух девочек — Катю и Люцию с похожими фамилиями врачи отдали чужим родителям. Одна осталась в Челябинске, другая — жила в 50 километрах от родной матери в башкирской семье. Теперь мать одной из девушек требует от регионального Минздрава и областных чиновников три миллиона рублей компенсации морального вреда.

По информации ГТРК «Башкортостан», на первое заседание женщина и ее кровная дочь Люция приехали вместе. 30 лет назад светленькую девочку вместо родной матери отдали в семью из Башкортостана. Ребенок оказался в глухом селе. Мужчина, считавшийся отцом Люции, так и не смог смириться со славянской внешностью дочери. После очередного застолья он убил русского соседа. Мать девочки после этого спилась. До 18 лет девочка находилась в детдоме.

Катя все эти годы росла в достатке в Челябинске. Подозрения в подмене появились почти сразу, но о таком раньше говорить было не принято. После смерти супруга мать разыскала кровную дочь в соцсетях. ДНК-экспертиза подтвердила родство с вероятностью 99,5%.

Компенсацию семья планирует потратить на квартиру для Люции в Челябинске. Судебное разбирательство, скорее всего, затянется: придется допросить десятки свидетелей. В министерстве дали понять, что добровольно выплачивать деньги не будут. Кроме того, документы 30-летней давности затерялись в архивах.

Как сообщало агентство «Башинформ», жительница Челябинской области еще в роддоме заподозрила, что кормит не свою родную дочь, и требовала сравнить с ребенком роженицы из соседней палаты.