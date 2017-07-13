ФАС планирует лишить прибыли муниципальные водоканалы

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Государственные и муниципальные водоканалы в 2018 году могут лишиться возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль. «Известия» узнали, что проект такого приказа подготовлен в ФАС. По существующим нормам допускается закладывать прибыль в размере 5% от стоимости услуг. Эксперты считают, что такой закон простимулирует передачу водоканалов в концессии в рамках государственно-частного партнерства. Концессионеры вложатся в развитие водоснабжающих предприятий, которые нуждаются в модернизации, и получат отдачу в виде платы за услуги.

В Минстрое изданию пояснили, что ведомство планомерно реализует стратегию привлечения частных инвестиций и передачи неэффективных МУПов и ГУПов в концессии. На сегодняшний день заключено 1638 концессионных соглашений, сумма инвестиций составляет более 211 млрд рублей.

Всего в коммунальной отрасли страны работает более 38 тысяч предприятий, из них ГУПов и МУПов — около четырех тысяч.