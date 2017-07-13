Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.62 ↓

EUR 69.44 ↓

13 июля Четверг

Уфа   °

ФАС планирует лишить прибыли муниципальные водоканалы

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Государственные и муниципальные водоканалы в 2018 году могут лишиться возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль. «Известия» узнали, что проект такого приказа подготовлен в ФАС. По существующим нормам допускается закладывать прибыль в размере 5% от стоимости услуг. Эксперты считают, что такой закон простимулирует передачу водоканалов в концессии в рамках государственно-частного партнерства. Концессионеры вложатся в развитие водоснабжающих предприятий, которые нуждаются в модернизации, и получат отдачу в виде платы за услуги.

В Минстрое изданию пояснили, что ведомство планомерно реализует стратегию привлечения частных инвестиций и передачи неэффективных МУПов и ГУПов в концессии. На сегодняшний день заключено 1638 концессионных соглашений, сумма инвестиций составляет более 211 млрд рублей.

Всего в коммунальной отрасли страны работает более 38 тысяч предприятий, из них ГУПов и МУПов — около четырех тысяч.

Теги: ЖКХ,водоканалы,ФАС,тарифы
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть