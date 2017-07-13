355 белорецких металлургов наградят к профессиональному празднику

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня Белорецкий металлургический комбинат начинает праздничные торжества к Дню металлурга.

Череду праздничных мероприятий открывает торжественная церемония, на которой будут отмечены лучшие работники БМК. В этом году 129 белорецких металлургов представлены к заслуженным званиям и наградам федеральных, республиканских, отраслевых и муниципальных ведомств. В их числе и лучшая трудовая династия – семья Скворцовых, чей общий трудовой стаж на комбинате составляет 153 года.

47 лучших рабочих и 16 специалистов комбината получат награды за труд и мастерство. А фотографии 2 смен и бригады, и 66 работников будут размещены на доске почета предприятия.

Следующим праздничным мероприятием станет комбинированная эстафета, которая пройдет 14 июля на стадионе «Металлург». Спортсмены комбината испытают свои силы в пяти видах спорта. Лучшие команды будут награждены грамотами и подарочными сертификатами.

15 июля в честь Дня города и Дня металлурга БМК подарит белоречанам праздничный вечер на стадионе «Металлург». В нем примут участие творческие коллективы из Челябинска, группа «5sta Famely» и Сергей Скачков, экс-вокалист группы «Земляне». После концерта зрителей ждет красочный фейерверк.