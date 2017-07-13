В Башкирии нашли уникальную утварь ремесленников времен Золотой Орды Фото: телеканал БСТ В Башкирии нашли уникальную утварь ремесленников времен Золотой Орды Фото: телеканал БСТ

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане археологи нашли селище времен Золотой Орды. Во время раскопок сотрудники Центра этнологических исследований и студенты БашГУ обнаружили предметы, относящиеся к периоду средневековья. Участники экспедиции даже и не предполагали, что под слоем земли их ждут настолько древние находки, сообщает телеканал БСТ. Золотоордынское население на Южном Урале было очень многочисленным, а следов практически не найдено. Известно Турмалинское городище в Салаватском районе. Под Уфой это первый памятник подобного типа».

Теперь этот участок — памятник археологии, что позволит ученым заглянуть в средневековье и восстановить картину жизни золотоордынского поселения. Студенты исторического факультета БашГУ отыскали фрагмент чугунного котла, маленькие ножи, керамику, кости.

По словам археологов, этот район уже давно осваивают «черные копатели». Местность усеяна лунками. Сохранить памятник археологии периода средневековья удалось лишь благодаря верхнему, более позднему слою: в XIX веке здесь находилась деревня. Благодаря оставшимся кускам металла и мусора приборы у копателей фонили, дальше они раскопки не производили. Это и стало защитой для более раннего периода.

Скорее всего, сотрудники экспедиции наткнулись на рабочие места ремесленников. Некоторые находки похожи на заготовки или бракованные изделия. Дома поблизости исследователи не обнаружили, что неудивительно. Жилье раньше возводили вдали от мастерских, чтобы огонь, используемый в работе, случайно не перекинулся на дома. Такая предусмотрительность была совсем не лишней. Исследователи предполагают, что селище исчезло именно из-за пожара. Об этом говорят сохранившиеся чернь и угли.

«Снизу идут следы горения — это горело дерево. Мы предполагаем, что здесь было некое перекрытие. Если были ремесленники, то, скорее всего, они для кого-то это производили. Можно предположить, что тут проходили некие торговые пути, для которых они и работали», — цитирует телеканал заведующего отделом археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований УНЦ РАН Илшата Бахшиева.

Часть находок археологи уже упаковали. Для восстановления картины жизни предков исследователи помечают местонахождение артефактов на плане. Необходимо указывать всю информацию, вплоть до глубины залегания.

Раскопки будут идти больше недели, но работа для археологов на этом не закончится. Исследования продолжатся и в Уфе. Ведь ответ на главный вопрос, кому принадлежат находки, еще не получен.