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13 июля Четверг

Уфа   °

В Уфе водитель на «Рено» врезался в дерево

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе водитель на «Рено» врезался в дерево Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе водитель на «Рено» врезался в дерево Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Утром 12 июля 41-летний мужчина за рулем «Рено Логан» на Уфимском шоссе не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП его с переломами увезли в больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Ляйсан Исламгалиева сообщила, что за полгода из-за наезда на препятствие произошло 32 ДТП, в которых 41 человек пострадал и один погиб.

«Такие аварии можно сравнить с лобовым столкновением. К сожалению, вероятность получить тяжелые увечья в подобных ДТП для людей, находящихся в автомобиле, очень высока, особенно если они не пристегнулись ремнями безопасности», — пояснила представитель ведомства.

Теги: ДТП
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