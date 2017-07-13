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13 июля Четверг

Уфа   °

Жителям Башкирии предлагают выбрать фильмы, которые покажут в «Ночь кино»

КУЛЬТУРА

Жителям Башкирии предлагают выбрать фильмы, которые покажут в «Ночь кино» Фото: с сайта Минкультуры РБ

Жителям Башкирии предлагают выбрать фильмы, которые покажут в «Ночь кино» Фото: с сайта Минкультуры РБ

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

27 августа в Башкортостане, впрочем, как и по всей России, пройдет акция «Ночь кино». Жителям республики предлагают выбрать фильмы, какие они хотят увидеть в кинотеатрах.

По данным пресс-службы Министерства культуры РБ, в списке 11 фильмов, таких как: «Время первых», «28 панфиловцев», «Ледокол», «Экипаж», «Дуэлянт», «Викинг», «Притяжение», «Кухня. Последняя битва», «Жених», «СуперБобровы», «Ёлки 5» и четыре мультфильма: «Три богатыря и Морской царь», «Иван Царевич и Серый Волк-3», «Смешарики: Легенда о золотом драконе», «Снежная королева-3: Огонь и лёд».

Каждый может проголосовать за любое количество лент из представленного списка. Для показа во время «Ночи кино» будут выбраны три лидера голосования, которое продлится до 25 июля.

Интернет-голосование за картины объявил Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ.

Теги: ночь кино
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