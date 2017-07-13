В Благовещенске зарегистрировано семь кандидатов в депутаты местных Советов

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Благовещенске началась регистрация кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления. Секретарь территориальной избирательной комиссии Наталья Аносова, проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов, а также документы, представленные кандидатами, в том числе подписные листы с подписями избирателей, внесла предложения по регистрации кандидатов.

Кандидатами в депутаты зарегистрировано семь человек, из которых шесть выдвинуто региональным отделением политической партии «Единая Россия», один — в порядке самовыдвижения. Всего в муниципалитете уже выдвинуто 24 кандидата, которые претендуют на семь депутатских мандатов. 10 сентября 2017 года на территории Благовещенского района Башкортостана пройдет голосование по шести дополнительным избирательным кампаниям.