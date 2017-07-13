Уфимец похитил из бутика девять пар женских джинсов

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе полицейские задержали 19-летнего местного жителя, который похитил из бутика женской одежды девять пар джинсов. Общий ущерб составил более семи тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.

По словам сотрудников магазина, когда молодой человек выходил из бутика, сработала сигнализация. Он смог сбежать от продавцов.

В ходе розыскных мероприятий стражи полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый житель Демского района. По словам подозреваемого, он продал украденные джинсы. Возбуждено уголовное дело.