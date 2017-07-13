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13 июля Четверг

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Связующий Андрей Зубков подписал контракт с уфимским ВК «Урал»

СПОРТ

Связующий Андрей Зубков подписал контракт с уфимским ВК «Урал» Фото: из открытых источников

Связующий Андрей Зубков подписал контракт с уфимским ВК «Урал» Фото: из открытых источников

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Связующий Андрей Зубков подписал однолетний контракт с «Уралом», сообщает пресс-служба уфимского волейбольного клуба.

Прошлый сезон Зубков провел в краснодарском «Динамо», в составе которого сыграл 23 матча и набрал 29 очков.

Игрок выступал за «Нефтяник Башкортостана» (1998-2003), МГТУ (2003-2007), «Динамо-Янтарь» (2007-2009), московское «Динамо» (2009/10), новосибирский «Локомотив» (2010-2014), красноярский «Енисей» (2014-2016).

Теги: волейбол,мужская Суперлига РФ
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