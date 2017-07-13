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13 июля Четверг

Уфа   °

Житель Башкирии зарубил топором знакомых и закопал их тела на берегу реки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии зарубил топором знакомых и закопал их тела на берегу реки Фото: Карина Камаева

Житель Башкирии зарубил топором знакомых и закопал их тела на берегу реки Фото: Карина Камаева

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана зарубил топором уснувших знакомых и закопал их тела на берегу реки. Верховный суд республики приговорил 32-летнего жителя Мечетлинского района к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года. В пользу родственников потерпевшей суд взыскал миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Осужденный признан виновным по статье «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление».

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, в июле прошлого года во время застолья он поссорился со своим знакомым. Когда тот уснул, злоумышленник ударил его топором по голове. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Убийца испугался, что сожительница его приятеля сообщит о случившемся в полицию. Он точно также убил спящую женщину. Затем на велосипеде перевез тела потерпевших к берегу реки Ик и закопал их.

Спустя полтора месяца мужчина пришел в полицию. Как пояснил фигурант уголовного дела, он не смог перенести угрызений совести и решил добровольно сдаться.

Теги: убийство
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