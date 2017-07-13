Работы юных художников Башкирии ждут на конкурсе детского рисунка «Природа родного края»

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители Башкортостана приглашаются к участию в конкурсе детского рисунка «Природа родного края» и конкурсе фоторабот «Экологические места России», которые приурочены к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в России и проводятся по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Конкурсы призваны пробудить у детей интерес к экологической теме и привлечь внимание всех россиян к экологическому состоянию родной земли, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В конкурсе детского рисунка «Природа родного края», прием работ на который будет осуществляться с 1 сентября по 10 ноября, могут принять участие дети в возрасте от семи до 18 лет вне зависимости от гражданства и места проживания. Победители будут определяться в трех возрастных категориях: 7-9, 10-14 и 15-18 лет. Предлагаемая тематика работ: заповедные уголки родного края, охраняемые и исчезающие растения и животные, экологические мероприятия, в которых участвовал художник, природные памятники, символические эмблемы года экологии, любимые природные места.

К участию в конкурсе фоторабот «Экологические места России» приглашаются все желающие в возрасте от семи до 99 лет. Прием работ осуществляется с 25 июня по 25 сентября. Подробнее с условиями конкурсов можно ознакомиться здесь. Заявки подаются в электронном виде.

По итогам обоих конкурсов состоится выставка работ победителей, призеров и финалистов. Работы будут представлены в стенах Совета Федерации. Победители и призеры также получат дипломы и памятные подарки и будут приглашены в Москву на церемонию награждения и встречу с Валентиной Матвиенко.

«Наш Комитет поддерживает и активно продвигает эти конкурсы, особенно в части привлечения детей к участию в них, — прокомментировал председатель комитета Госсобрания Расул Гусманов. — Мы считаем, что именно экологическому образованию детей сегодня необходимо уделять самое пристальное внимание. На территории республики нам удается успешно внедрять в школах идеи бережного отношения к природе, раздельного сбора мусора. Хотелось бы отметить, что предложенные Советом Федерации конкурсы — далеко не единственный проект экологической направленности, который поддерживают депутаты Государственного Собрания. В этом году у нас реализуется несколько подобных проектов. Большинство из них связано с детьми и образовательными учреждениями. Недавно в рамках проекта партии «Единая Россия» у нас завершился конкурс «Эколидер». В нем приняли участие более 700 образовательных учреждений республики. Четверо школьников из Башкирии по итогам федерального этапа конкурса отправятся в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Орленок». Уверен, что по итогам конкурсов, инициированных Советом Федерации, дети из Башкортостана тоже покажут достойные результаты».