Большая стройка в Кузнецовском затоне Фото: пресс-служба ГК «Госстрой» Большая стройка в Кузнецовском затоне Фото: пресс-служба ГК «Госстрой»

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Госкомитет Башкортостана по строительству и архитектуре определил жилой комплекс «Белая река» в качестве площадки для проведения очередного Республиканского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик строительного комплекса РБ».

По традиции выбор пал на новостройку, отвечающую всем современным требованиям жилищного строительства: опытный и надежный застройщик, качественные строительные материалы и актуальные технологии, благоустроенная придомовая территория, а также перспективы развития района в целом.

Порядка 60 каменщиков выйдут уже завтра, 14 июля, на площадку «Белой реки», чтобы посоревноваться в своем профессиональном мастерстве и «приложить руку» к строительству уникального жилого комплекса. Имена самых добросовестных и ответственных станут известны в этот же день.

Жилой комплекс «Белая река» — проект Группы Компаний «Госстрой», входящий в программу комплексного развития экологичного и перспективного района Кузнецовский затон. Дома строятся в пяти минутах от центра города. Сегодня — это, пожалуй, единственный столичный район, где доступные цены на строящееся жилье сочетаются с отличной экологией, развивающейся инфраструктурой и живописными видовыми характеристиками. Здесь и близость рек Белая и Уфа, и густые леса Зауфимья, и удобные выезды на главные городские магистрали.

Благодаря утвержденному проекту развития Кузнецовского затона, в ближайшие годы в микрорайоне появятся не только современные и комфортные жилые комплексы, но и объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, гипермаркеты, аптеки и развлекательные заведения. Будут оборудованы велодорожки, остановки общественного транспорта и комфортные семейные зоны отдыха.