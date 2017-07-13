В Уфе инвалида от возможной гибели спасла «тревожная кнопка» на телефоне Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ В Уфе инвалида от возможной гибели спасла «тревожная кнопка» на телефоне Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимец смог своевременно обратиться за помощью в Росгвардию благодаря установленной на мобильный телефон функции «тревожная кнопка». Как рассказала агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по РБ Наталья Трутнева, в квартиру к инвалиду третьей группы пришел его сын. Молодой человек ведет аморальный образ жизни, часто выпивает и употребляет наркотики, поэтому живет отдельно. Отец встрече не обрадовался — между родственниками вспыхнула ссора. Сын стал угрожать убийством. Но исполнить свои угрозы он не успел — пожилой мужчина незаметно нажал «тревожную кнопку» на мобильном телефоне. На место оперативно прибыли росгвардейцы и задержали 38-летнего неоднократно судимого уфимца.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.