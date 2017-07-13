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13 июля Четверг

Уфа   °

Жителю Башкирии, стрелявшему по детям из пневматики, предъявлено обвинение

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Жителю Башкирии, стрелявшему по детям из пневматики, предъявлено обвинение Фото: автор

Жителю Башкирии, стрелявшему по детям из пневматики, предъявлено обвинение Фото: автор

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Следственный комитет России по Башкортостану предъявил обвинение 47-летнему жителю села Сафарово по статьям «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Обвиняемый заключен под стражу.

Как сообщало агентство «Башинформ», вечером 9 июля нетрезвый мужчина во дворе своего дома по улице Ленина произвел не менее трех выстрелов из пневматического ружья в четырех малолетних девочек. Троим он причинил ранения. Полицейские задержали злоумышленника, но он попытался сбежать. Страж порядка догнал правонарушителя. Последний, сопротивляясь, ударил оперуполномоченного кулаком по голове. У подозреваемого была изъята пневматическая винтовка.

«Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертные исследования для определения степени тяжести вреда здоровью детей», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Теги: СКР по РБ,хулиганство
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