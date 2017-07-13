Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.62 ↓

EUR 69.44 ↓

13 июля Четверг

Уфа   °

Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей Фото: Ксения Калинина

Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей Фото: Ксения Калинина

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии для врачей.

Для работы в Языковской центральной районной больнице Благоварского района требуется врач функциональной диагностики. Предоставляется служебное жилье, соцпакет. Заработная плата — 25 тысяч рублей.

Эта же центральная районная больница примет на постоянную работу акушера-гинеколога, а также анестезиолога-реаниматолога. Заработная плата — 25 тысяч рублей. Служебное жилье и соцпакет предоставляются.

Уфимской клинике «Золотой дракон» требуется врач-иглотерапевт с опытом работы от трех лет. Заработная плата — 25 тысяч рублей, соцпакет.

Миякинской центральной районной больнице для работы в поликлинике требуется врач-педиатр. Заработная плата — более 33 тысяч рублей. Соцпакет, предоставляется льгота на оплату коммунальных услуг.

Нефтекамская городская больница для работы в Агидели примет акушера-гинеколога. Зарплата — от 28 до 30 тысяч рублей, соцпакет.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.

Теги: вакансии,врачи
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть