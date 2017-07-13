Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей Фото: Ксения Калинина
Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей
Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей Фото: Ксения Калинина
УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии для врачей.
Для работы в Языковской центральной районной больнице Благоварского района требуется врач функциональной диагностики. Предоставляется служебное жилье, соцпакет. Заработная плата — 25 тысяч рублей.
Эта же центральная районная больница примет на постоянную работу акушера-гинеколога, а также анестезиолога-реаниматолога. Заработная плата — 25 тысяч рублей. Служебное жилье и соцпакет предоставляются.
Уфимской клинике «Золотой дракон» требуется врач-иглотерапевт с опытом работы от трех лет. Заработная плата — 25 тысяч рублей, соцпакет.
Миякинской центральной районной больнице для работы в поликлинике требуется врач-педиатр. Заработная плата — более 33 тысяч рублей. Соцпакет, предоставляется льгота на оплату коммунальных услуг.
Нефтекамская городская больница для работы в Агидели примет акушера-гинеколога. Зарплата — от 28 до 30 тысяч рублей, соцпакет.
С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.